Edirne'de Bayram Namazı Eski Cami'de Kılındı
Edirne'de bayram namazına gelenler, restorasyon nedeniyle Selimiye Camisi yerine kentin en eski camisi Eski Cami'yi doldurdu. Vali Yunus Sezer'in de katıldığı namazın ardından halka bayramlaşma etkinliği düzenlendi.
EDİRNE'de bayram namazını kılmaya gelenler kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve dar bir alanda namaz kılınabilmesi nedeniyle halk, kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu. Edirne Valisi Yunus Sezer ile çok sayıda kişi, bayram namazına katıldı. Vali Yunus Sezer, namazın ardından, cami çıkışı halkla bayramlaştı. Valilik tarafından da namaz çıkışı cemaate kolonya, lokum ve şeker ikram edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat