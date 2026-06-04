EBYÜ'de mezuniyet sergisi sanatseverlerle buluştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Mezuniyet Sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Rektör Akın Levent, Rektör Yardımcısı A. Ercan Ekinci, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Resim Bölümü'nde eğitimlerini tamamlayan 20 öğrencinin eserlerinden oluşan sergide, resim çalışmalarının yanı sıra deneysel yüzey uygulamaları, karma teknik eserler, kavramsal sanat yaklaşımları ve disiplinlerarası üretimler yer aldı.

Öğrenciler eserlerinde bireysel kimlik, toplumsal dönüşüm, bellek, kent yaşamı, doğa-insan ilişkisi, dijitalleşme ve kültürel aidiyet gibi güncel temaları sanatın diliyle yorumladı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Akın Levent, üniversitelerin yalnızca bilimsel üretimin değil, kültürel ve sanatsal gelişimin de merkezleri olduğunu belirtti.

Öğrencilerin dört yıllık eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerini sergi aracılığıyla ortaya koyduklarını ifade eden Levent, mezun olan öğrencileri tebrik ederek genç sanatçıların gelecekte sanat dünyasına önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Prof. Dr. Mehmed Kavukcu ise mezuniyet sergilerinin öğrencilerin akademik eğitim süreçlerinin önemli bir çıktısı olduğunu belirterek, eserlerin öğrencilerin sanatsal gelişimlerini ve özgün bakış açılarını yansıttığını ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Rektör Levent ve beraberindeki heyet sergiyi dolaşarak öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı