E-Der'in düzenlediği etkinlikte yazar Erol Erdoğan konuk oldu

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliğinin ilkine yazar Erol Erdoğan katıldı. Yaklaşık 120 öğretmenin katıldığı etkinlikte Erdoğan'ın 'N'apsak Bu Gençleri?' kitabı üzerine bir sunum yapıldı.

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince organize edilen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin ilkine yazar Erol Erdoğan konuk oldu.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin ilkinin, yaklaşık 120 öğretmenin katılımıyla Dobruca Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Katılımcı öğretmenlerin, Erdoğan'ın "N'apsak Bu Gençleri?" kitabını okuyarak etkinliğe geldiği duyurulan açıklamada, yazar Erol Erdoğan tarafından yaklaşık bir saat süren sunum yapıldığı ifade edildi.

Sunum sonrası öğretmenlerin sorularının cevaplanması, hediye çekilişi, yazarın kitaplarını imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanması ile programın sona erdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu projedeki amacımız 'genç hazinelerimiz" olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup, kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır. Özellikle bir kesim tarafından gençlerimizle aramızı açmaya çalışan onları ötekileştiren ifadelendirmelerden, 'Z kuşağı', 'alfa kuşağı' ve benzeri algı operasyonlarına karşı bilinçli olmaya niyet ettik."