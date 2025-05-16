Düzce Üniversitesi'nde Kültürlerin Işığında Dans Etkinliği

Düzce Üniversitesi'nde Kültürlerin Işığında Dans Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde yapılan 'Kültürlerin Işığında Dans' etkinliğinde, 70 öğrenci farklı kültürlere ait 20 halk oyunu sergiledi. Etkinliğe Azerbaycan, Türkistan ve Kırgızistan'dan Erasmus öğrencileri de katkıda bulundu.

Düzce'de düzenlenen etkinlikte, kentte öğrenim gören Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, yörelerinin dans kültürlerini sergiledi.

DÜ Kültür Sanat ve Dans Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli, Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Projesi kapsamında düzenlenen "Kültürlerin Işığında Dans" etkinliği, Gençlik Spor Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, genç ofislerin üniversite öğrenci kulüpleriyle etkileşimlerini arttırmayı ve gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan proje doğrultusunda düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, farklı kültürden 20 halk oyunu sergiledi.

Üniversitede Erasmus programı kapsamında eğitim gören Azerbaycan, Türkistan ve Kırgızistan'dan öğrencilerin de dans gösterisi yaptığı etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gündem, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

Ömer Çelik'ten süreç için dikkat çeken sabotaj uyarısı!
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak

Trump, Orta Doğu turundaki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Meclis'e resmen sunuldu! Yeni belediyeler kuruluyor
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.