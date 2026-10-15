Düzce'deki Güzeldere Şelalesi 120 metreden dökülüyor, sonbaharda ziyaretçi çekiyor

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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve 120 metre yükseklikten dökülen Güzeldere Şelalesi, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Düzce'nin önemli doğal güzelliklerinden Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Gölyaka ilçesinde yer alan ve 120 metre yükseklikten dökülen Güzeldere Şelalesi, çevresini saran ağaçların sonbahar renkleriyle birlikte dikkat çeken manzaralar oluşturuyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan tabiat parkı, sonbahar döneminde sarıdan kızıla uzanan renk tonlarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Şelale ve çevresindeki sonbahar manzarası, bölgeyi ziyaret edenlere doğanın farklı renklerini bir arada görme imkanı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı