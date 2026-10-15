Düzce'deki Güzeldere Şelalesi 120 metreden dökülüyor, sonbaharda ziyaretçi çekiyor

Düzce'deki Güzeldere Şelalesi 120 metreden dökülüyor, sonbaharda ziyaretçi çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 120 metre yükseklikten dökülen Güzeldere Şelalesi, sonbaharla sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Tabiat parkı, bu renkleriyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve 120 metre yükseklikten dökülen Güzeldere Şelalesi, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Düzce'nin önemli doğal güzelliklerinden Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Gölyaka ilçesinde yer alan ve 120 metre yükseklikten dökülen Güzeldere Şelalesi, çevresini saran ağaçların sonbahar renkleriyle birlikte dikkat çeken manzaralar oluşturuyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan tabiat parkı, sonbahar döneminde sarıdan kızıla uzanan renk tonlarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Şelale ve çevresindeki sonbahar manzarası, bölgeyi ziyaret edenlere doğanın farklı renklerini bir arada görme imkanı sunuyor.