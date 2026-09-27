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Düzce'de Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı

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Düzce'de Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı
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Düzce'deki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı. Olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, 1451 rakımdaki alanda doğanın renk cümbüşünde vakit geçiriyor.

Düzce'deki bin 400 metre yükseklikteki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı.

Yaylaya ve volkanik çöküntüyle oluşmuş gölete gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, doğada sonbaharla başlayan renk cümbüşünün arasında vakit geçiriyor.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile göletin bulunduğu alandaki ağaçlar ve bitki örtüsü yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla renkli görsel oluşturuyor.

Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili yol güzergahı da ziyarete gelenlere farklı renk tonlarının oluşturduğu ahenkli manzarada yolculuk fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA
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