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Düzce'de İstanbul'un fethi coşkuyla anıldı

Düzce'de İstanbul'un fethi coşkuyla anıldı
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Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde tiyatro, mehteran ve musiki gösterileriyle anma programı düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan İstanbul'un Fethi programında tiyatro, mehteran ve musiki gösterileriyle fetih ruhu yeniden yaşatıldı.

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, kurum yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında sahnelenen "Kuşatma ve Fetih" adlı tiyatro gösterisi, mehteran gösterisi ve Hafız İHO Musiki Konseri izleyicilerden büyük beğeni topladı. İstanbul'un fethine giden süreç, öğrencilerin sergilediği performanslarla sahneye taşındı. Programda, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İstanbul'un Fethi; iman, azim, ilim, cesaret ve medeniyet bilinci ekseninde bir kez daha anıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, öğrencilerin ortaya koyduğu başarılı performanslarla tamamlanırken, organizasyonda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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