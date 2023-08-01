Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri'nde Semicenk konser verdi
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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri kapsamında Semicenk konser verdi. Etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda sahne alan Semicenk, kalabalığı şarkılarıyla eğlendirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Semicenk'e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Ak Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk de konseri izleyenleri kutladı.
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri"nde Semicenk konser verdi.
Gün içinde yapılan etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda Semicenk sahne aldı.
Meydanda toplanan kalabalık, sanatçının söylediği şarkılarla eğlendi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahnede Semicenk'e çiçek ve plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.
Ak Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk de sahneye çıkarak konseri izlemeye gelenlerin Dünya Düzce Günleri'ni kutladı.
Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 8 Ağustos'a kadar Motive, Niran Ünsal, Bilal Hancı-Volkan Arslan, Burak King-Tefo Seko, Hüsnü Şenlendirici, Bilal Sonses ve Demet Akalın sahne alacak.