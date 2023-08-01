Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri'nde Semicenk konser verdi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri kapsamında Semicenk konser verdi. Etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda sahne alan Semicenk, kalabalığı şarkılarıyla eğlendirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Semicenk'e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Ak Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk de konseri izleyenleri kutladı.