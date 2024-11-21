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Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" adlı eseri duvara bantlanmış muz, New York'taki Sotheby's müzayedesinde rekor fiyata satıldı. Açık artırmada 6,2 milyon dolara alıcı bulan muz, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 2019'da Art Basel Miami Beach'te sergilendiğinde sanat dünyasını ikiye bölen "Komedyen (Comedian)" isimli duvara bantlanmış muz eseri açık artırmada rekor fiyata satıldı.

DAKİKALAR İÇİNDE FİYATI ARTTI

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için yapılan açık artırma 800 bin dolardan başladı. Dakikalar içinde eserin fiyatı 2 milyon dolara daha sonra ise 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisi Oliver Berker satış esnasında, "Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!" diyerek salondaki enerjiyi yükseltti.

6,2 MİLYON DOLARA SATILDI

Kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun, yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifle duvara bantlanmış muzun sahibi oldu. Sun, muzu satın alabilmek için teklifinin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon doları gözden çıkardı. Sun, muzun fiziksel hali yerine bir muzun duvara bantlanmasıyla "Komedyen" ismi altında sergilenmesine izin veren "orijinallik sertifikası" satın aldı.

ALICI "BENZERSİZ SANATSAL DENEYİM" OLARAK MUZU YİYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Satışın ardından açıklama yapan Sun, eserin sanat, internet mizahı ve kripto para dünyasını bir araya getiren kültürel bir fenomen olduğunu söyledi. Eserin "benzersiz bir sanatsal deneyim" olarak birkaç gün içinde muzun bizzat kendisi tarafından yenilerek tamamlanacağını belirtti.

2019'da Art Basel Miami Beach fuarında büyük yankı uyandıran eser 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Eserin sergilendiği sırada Gürcü asıllı ABD'li performans sanatçısı David Datuna, "Sanat performansı... Aç sanatçı..." diyerek eseri duvardan sökerek yemişti. Eseri yemeden önce 2 saat boyunca acıkmayı beklediğini ifade eden Datuna, "Bu bir muz değil. Bir kavram. Ben sanatçının kavramını yedim." demişti.

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Kültür Sanat
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıD:

İnsanlık adım adım saçmalığa doğru gidiyor. İnsan bunun için mi yaratıldı koca evren bunun için mi. Boş medeniyet insanı bu hale soktu işte.

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Haber YorumlarıErdem:

Sun bizim paraları muza vererek bizimle eylenir

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Haber YorumlarıEmrah Özok:

siz bana o parayı verin ben size bir kamyon muz yığarım

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Haber Yorumlarıumut mergen:

millette para çok nereye para vereceğini şaşirmiş

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