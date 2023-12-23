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Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi'de Şiir Dinletisi Yaptı

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Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji sezonu kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Gazze ve Kudüs'e dikkat çeken şair, duygusal bir şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji sezonu kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji sezonu kapsamında şair Dursun Ali Erzincanlı, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dursun Ali Erzincanlı, Gazze'yi, Kudüs'ü şiire döktü.

"GAZZE'DEKİ MASUM KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIĞI ACIYI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Programın sonunda sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gazze'deki masum kardeşlerimizin yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyoruz. İsrail'in masum bir halka yaptığı soykırımı şiddetle kınıyor, elimizden geldiğince bu zulmü duyurmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dursun Ali Erzincanlı bugün bizlerin duygularını şiirlere döktü, bizleri duygulandırdı. Kıymetli sanatçımızın yüreğine ağzına sağlık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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