"Dünyayı sırtında taşıyan adam"ın mirası emin ellerde

Diplomat Abdulhadi Güzel'in kitap ve tarihi belge arşivi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsüne bağışlandı

İZMİR - "Dünyayı sırtında taşıyan adam" olarak anılan merhum diplomat Abdulhadi Güzel'in zengin kitap ve tarihi belge arşivi, kızı Aynur Güzel Tunçsiper tarafından Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsüne bağışlandı. 3 bin 526 kitap ve 28 tablo, enstitüde kurulan kütüphanede yerini aldı. Kızı Aynur Güzel Tunçsiper, "Babamın mirası emin ellerde" dedi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından kurulan Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi, çok yönlü ve araştırmacı kimliği ile tanınan merhum diplomat Abdulhadi Güzel'in kitap ve tabloları ile zenginleşti. Güzel'in emekli İngilizce öğretmeni kızı Aynur Güzel Tunçsiper, 3 bin 526 kitap ve 28 tablodan oluşan zengin arşivi Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsüne bağışladı. Bağışlanan kitap ve tablolar, açılış ile kamuoyuna duyuruldu. Enstitü müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, "Dünyayı sırtında taşıyan adam" olarak anılan Abdulhadi Güzel'in arşivinin öneminden bahsetti. Merhum diplomatın kızı Aynur Güzel Tunçsiper ise babasının mirasının emin ellerde olduğunu söyledi.

"Bilim dünyasına kazandırıldı"

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, "Prof. Dr. Fikret Türkmen tarafından enstitüdeki sınıf içerisinde bir ihtisas kütüphanesi zaten kurulmuştu. Göreve geldiğimiz zaman bir kütüphaneyi yeniden inşa ettik. Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun bizi arayarak Abdulhadi Güzel'in vefat ettiğini ve tarihten sanata; estetikten dil bilime ve Türk tarihine yönelik önemli eserlerin bulunduğu arşivinin olduğunu söyledi. Arşivinde yazma eserler, Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce eserler bulunuyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme tarihi ile ilgili de ciddi kaynaklar var. Hemen Aynur Hanım ile iletişime geçtik ve 3 bin 526 kitap ve 28 tablo bağışlandı. Burası aynı zamanda bir merkez kütüphane ve merkez kütüphaneler, internet yoluyla dünyaya açılıyor. Bize sunulan bu çalışmalar bilim dünyasına kazandırılmış oldu. Enstitüde ihtisas yapan öğrencilerimize iyi bir kaynak oldu. Aileye teşekkür ediyor, Abdulhadi Güzel Bey'e de rahmet diliyorum. Kendisi çok önemli bir şahsiyet. Onun için 'Devleti sırtında taşıyan adam' denirdi" ifadelerini kullandı.

"Satmayı düşünmedim"

Babasının kitaplara çok önem verdiğini belirten Aynur Güzel Tunçsiper de "Babamı anlatmaya kelimeler yetmez. Abdulhadi Güzel'in en büyük hazinesi kitaplarıydı. Eve her kitap gelişinde bir yer daha açılırdı. Bu yüzden annemle bolca tartışırdı. Bize de hep okumamızı öğütlerdi. Elime herhangi bir iş alsam kitabımı okumam gerektiğini söylerdi. Bana 'Bizden sonra işin çok zor, bu kitapları ne yapacaksın?' diye sormuştu. Babamın vefatının ardından kitapları satmayı düşünmedim. Bir sayfasına milyarlar verseler bile satmam. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Nadim Hoca'yı önerdi. Ardından iletişime geçtik ve babamın arşivi buraya getirildi. Babamın en büyük mirası emin ellerde. Onun mirasından çocuklarımız faydalansın, Türk dünyasına hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılışın ardından "Türk Dünyasında Hıdrellez Geleneği" adlı panel düzenlendi.