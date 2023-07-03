Dünyanın en eski askeri bandosu, açılan kursta yeniden canlanıyor

SİVAS Sivas Halk Eğitim Merkezi yetişkin vatandaşlar için açtığı mehter kursu yoğun ilgi görüyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi birçok alanda açtığı kurslar ile vatandaşlardan yoğun ilgi görürken açılan müzik ve gösteri sanatları kursları da dikkat çekiyor. Kurslardan en çok ilgiyi ise dünyanın en eski askeri bandosundan biri olarak bilinen mehter kursu görüyor. Kurs, mehter terminolojisinde yer alan komut, terim, tuğ sancak, kostüm, üyeler, mehter takımının kuruluşu ve tarihi geçmişi ile yapısı hakkında etkin bir öğrenim sağlıyor. Havaların ısınmasıyla da kurs halk eğitim merkezinin bahçesinde yapılıyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, bu kursu kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere tanıtmak için açtıklarını ifade ederek, 20 kursiyerin eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

"Kursiyer sayımız gittikçe artıyor"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, mehter kursuna yoğun ilginin olduğunu söyleyerek, " Sivas Halk Eğitim Merkezi olarak müzik ve gösteri sanatlarında çeşitli kurslar açmaktayız. Bu kurslardan bir tanesi de mehter kursu. Bu kursu birlikte kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere tanıtmak için açtık. Çeşitli okullarda da bu kursları açarak çocuklarımıza sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. Kursumuzu havalar ısındığı için açık havada yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımıza küçük konserler veriyoruz ve çok hoşlarına gidiyor. Gençler ve yetişkinler olmak üzere 22 kursiyerimiz var ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mehter kursunun açıldığını duyup kursumuza katılmak isteyenler var. Bu da bizlere mutluluk veriyor, kursiyer sayımız gittikçe artıyor" dedi.

"Sivas'ta bir mehter ekibi oluşumu olsun istedik"

Kursiyer Murat Serkan, Sivas'ta mehter ekibi olsun diye bu yola çıktıklarına değinerek, "Biz zaten arkadaşlarla beraber halk müziğiyle ilgilenen kişileriz. Bu mehter işi de bizlere atalarımızdan yadigar olduğu için buna gönül vermiş kişiler olarak katılmak istedik. Sivas'ta bir mehter ekibi oluşumu olsun istedik. Bizde varız diyebilelim diye bu mehter ekibine katıldık" diye konuştu.

"Mehter kültürünü öğrenmek ve yaşatmak istiyoruz"

Mehteran ekibinde davulcu olarak görev yapan kursiyer Ahmet Turan Çıtır, mehter kültürünü öğrenmek ve yaşatmak için kursa geldiğinden bahsederek, "Halk Eğitim bünyesinde hocamızın da eşliğinde bize gösterdiği mehter kültürünü öğrenmek ve yaşatmak istiyoruz, onun için buradayız. Bizim için değişik bir sosyal aktivite oluyor ve bunun yanında müzik kulağımız da gelişiyor. Benim kültür ve tarih olarak çok beğendiğim bir aktivite. Derslere başladıktan sonra birkaç düğüne ve etkinliğe gittik ve gayet olumlu tepkiler aldık. Herkes çok beğeniyor, zaten halkımız müziği çok seviyor" şeklinde konuştu.