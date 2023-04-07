DÜNYACA ÜNLÜ GRUP 'I MUSİCİ' ANKARA'DA KONSER VERDİ

DÜNYANIN en köklü ve en uzun soluklu orkestralarından 'I Musici', Ankara'da konser verdi.

Dünyanın en köklü ve en uzun soluklu orkestralarından 'I Musici', 70'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da konser verdi. Klasik müziğin sevilen parçalarından, Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' adlı eserinin ilk stereo kaydını yapan 'I Musici', aynı eserin yeni yorumlarıyla sanatseverlere muhteşem bir konser deneyimi yaşattı. Sanatseverlerin yoğun ilgili gösterdiği konserde 'I Musici', ilk kez 70 yıl önce seslendirdikleri 'Vivaldi'nin 4 Mevsimi'nin yeni düzenlemesi olan 'Vivaldi Verdi- Le Quattrro Stagioni' albümünden eserleri seslendirdi. Dinleyicilere güzel dakikalar yaşatan topluluk, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

'I Musici' orkestrasının başkemancısı Marco Fiorini, uzun bir aradan sonra Türkiye'de olduğu için oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, Ankaralı müzikseverlerle buluşacağımız için inanılmaz heyecanlıyız. Muhteşem bir konser olacağına inanıyorum dedi. 'I Musici'nin bugüne kadar birçok ünlü konser salonunda sahne aldığını belirten Fiorini, CSO Ada Ankara'yı oldukça beğendiğini söyledi. Fiorini, Burada müziğin tüm salonu sarmaladığı, seyircinin müziği kucakladığı bir sahne var. Bu büyük bir ayrıcalık. Hem mimari açıdan güzelliğiyle hem de akustik anlamda sunduğu imkanlarla inanılmaz güzel bir bina. Dünya üzerinde böyle konser salonları çok az diye konuştu. (DHA)