Dünya Düzce Günleri Semicenk konseri ile başladı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte unutulmaz bir akşam yaşandı. Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene ilki yapılan Dünya Düzce Günleri'nin ikincisi Anıtpark Meydanı'nda başladı. 8. ayın 1. gününde başlatılan Dünya Düzce Günleri'nin açılışını ünlü Rap sanatçısı Semicenk yaptı. Konserde Düzcelilerin istediği sanatçıları getirdiklerini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Bu akşam doya doya eğlenin. Tadını çıkartın. Bu konserleri sizin için yaptık. Geçen sene yapmıştık. Çok beğenildi. Bu sene tekrar yapıyoruz. Sizin istediğiniz sanatçıları getirdik. Hepinize iyi eğlenceler' ifadelerini kullandı. Semicenk sevenlerinin hınca hınç doldurduğu konser alanında sevilen şarkılar hep beraber söylendi. Öte yandan Semicenk konserinden önce DJ Alper sahne alarak Düzcelileri coşturdu.

Dünya Düzce Günleri, Semicenk konseri ile başladı

DÜZCE - Dünya Düzce Günleri Semicenk konseri ile başladı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte unutulmaz bir akşam yaşandı.

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene ilki yapılan Dünya Düzce Günleri'nin ikincisi Anıtpark Meydanı'nda başladı. 8. ayın 1. gününde başlatılan Dünya Düzce Günleri'nin açılışını ünlü Rap sanatçısı Semicenk yaptı. "Düşer Aklıma, Pişman Değilim, Herkes Gibisin" gibi bilinen şarkılarına binlerce kişinin eşlik ettiği Semicenk, Düzcelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Düzcelilerin istediği sanatçıları getirdiklerini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bu akşam doya doya eğlenin. Tadını çıkartın. Bu konserleri sizin için yaptık. Geçen sene yapmıştık. Çok beğenildi. Bu sene tekrar yapıyoruz. Sizin istediğiniz sanatçıları getirdik. Hepinize iyi eğlenceler" ifadelerini kullandı.

Semicenk sevenlerinin hınca hınç doldurduğu konser alanında sevilen şarkılar hep beraber söylendi.

Öte yandan Semicenk konserinden önce DJ Alper sahne alarak Düzcelileri coşturdu.