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Dünya Düzce Günleri'nde Hip-Hop Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinlikleri kapsamında hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo-Seko ikilisi konser verdi. Kalabalık bir izleyici kitlesi, sanatçıların performansına ritim tutarak eşlik etti. Etkinliklerin altıncı gününde ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" kapsamında hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo-Seko ikilisi konser verdi.

Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin beşinci gününde hip-hop sanatçıları Burak King ile Tefo-Seko ikilisi, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

Meydanı dolduran kalabalık, sanatçıların performansına ritim tutarak eşlik etti.

Dünya Düzce Günleri'nin altıncı gününde ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Kültür Sanat

Hüsnü Şenlendirici Düzce Kültür Sanat Haberler

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