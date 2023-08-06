Dünya Düzce Günleri'nde Hip-Hop Konseri

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinlikleri kapsamında hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo-Seko ikilisi konser verdi. Kalabalık bir izleyici kitlesi, sanatçıların performansına ritim tutarak eşlik etti. Etkinliklerin altıncı gününde ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.