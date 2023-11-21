Dune 2 Vizyon Tarihi İki Hafta Öne Alındı

Gişeleri altüst eden efsanevi film Dune 2, beklenenden daha erken zamanda vizyona girecek. Yeni vizyon tarihi 1 Mart 2024 olarak belirlendi.

Gişeleri altüst eden efsanevi film beklenen tarihten daha erken zamanda vizyona girecek. Ancak hemen sevinmeyin. Denis Villeneuve'ün bilimkurgu devamı hala Mart 2024'te çıkıyor. Ama artık birkaç hafta önce vizyona girecek. Çünkü yeni vizyon tarihi yalnızca iki hafta kadar öne alındı. İşte detaylar…

Merakla beklenen efsanevi bilim kurgu filmi Dune 2 belirlenenden önce vizyona girecek!

Dune serisi ilk filmiyle sinema dünyasını kasıp kavurdu. İlk filmin ardından gözler serinin devam filmine çevrildi. İlk olarak serinin devam filmi olan Dune 2'nin 3 Kasım 2023'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak ufak bir değişiklik yaptılar.

Merakla beklenen bilim kurgu filmini 15 Mart 2024'e ertelediklerini duyurdular. Şimdi ise yetkililer yeni bir vizyon tarihi ilan ettiler. Her şey yolunda giderse film 1 Mart 2024'te vizyona girecek. İki hafta fazla bir şey değil. Ancak hiç yoktan iyidir.

Dune 2 çekimleri başladı! Vizyon tarihi ne zaman?

Bilindiği üzere Hollywood sinema evrenini olumsuz etkileyen büyük bir grev vardı. Nihayet grevin bitmesiyle birlikte sinema dünyasında işler yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, serinin senaryosu Amerikalı yazar Frank Herbert'ün çok satan romanından uyarlandı.

Ayrıca ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise yine Denis Villeneuve oturacak.

Frank Herbert'in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Timothée Chalamet, yeniden Paul Atreides'i canlandırıracak. Ayrıca kendisine yeni filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da eşlik edecek.

Sonunda Dune 2 1 martta vizyona girdiğinde Paul Atreides'in, Fremenlerin yardımıyla hakkı olan gezegeni geri almaya karar verdiğinde neler olacağını göreceğiz. Onun kötü Harkonnen'lerle hesaplaşmasına ve kum solucanına binmesine yol açacak bir süreci hep birlikte izleyeceğiz.