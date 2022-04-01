'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - 'Dua' temalı hat sanatı eserleri Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın 'Dua' temalı ödüllü eserleri, Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Hat sanatı eserlerinin yer aldığı sergi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. 200'e yakın eser arasından seçilen hat sanatı eserleri Ramazan Ayı boyunca ziyaretçileri bekliyor olacak.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Taksim Camii mimarisiyle, estetiğiyle, ihtişamıyla, kültürel yönüyle kendisi bir sanat eseridir. Taksim Camii sadece bir cami değil, bir külliye yaklaşımıyla yapılmış bir yer. Caminin diğer bölümünde geleneksel kültürümüzü geleceğe taşıyacak tarihi kültürel bir salon var. Hem dini musikimizi icra edeceğimiz geleneksel sanatlarımızı geçmiş formlarından geleceğe taşımak istiyoruz. Dinimizin ilmi tarafının yanında kültürel tarafını da ön plana çıkaracak bir gayreti hedeflemiştik. Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında önümüzdeki aylarda güzel bir program silsilesi yapacağız" dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz "Bankamız, 2005 yılından beri her üç senede bir uluslararası hat sanatı yarışmasını düzenliyor. Her yarışmada sosyal olarak önem verdiğimiz farklı bir tema seçiyoruz. Bu seneki temamız 'Dua' oldu. Yarışmalarda 16 ülkeden başvurular aldık. 200'e yakın eser başvurdu. Eserler hat sanatı ustalarımız, jürimiz tarafından değerlendiriliyor. Bu eserlerden dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Sonrasında bu eserleri depomuzda tozlandırmıyoruz. Ülkemizde farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşturuyoruz. Taksim Camii bir medrese ve külliye yaklaşımıyla yapılmış bir yer. Bu sergi de bu yaklaşımın bir parçası. Bizde bunun paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.