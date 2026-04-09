Emekli Mali Müşavirden Diyorama Sanatı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından mali müşavirlikten emekli olup evinin bahçesine prefabrik atölye kuran Süleyman Gülbol, dioramalarında kentin tarihi yerlerini ve mimarisini tasvir ediyor

Hatay'ın Defne ilçesinde emekliliğinin ardından diorama sanatına ağırlık veren 67 yaşındaki Süleyman Gülbol, doğadan topladığı atık malzemeleri kullanarak üç boyutlu eserler tasarlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından mali müşavirlikten emekli olan Gülbol, gençliğinde merak saldığı dioramaya yöneldi.

Gülbol, doğa yürüyüşünde topladığı plastik, cam ve tahta gibi atık malzemeler ile yapraklar ve farklı renklerdeki taşları Harbiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu prefabrik atölyeye götürüyor.

Malzemeleri yan keski ve maket bıçağıyla küçültüp cımbız ve yapıştırıcı yardımıyla çalışmasına yerleştiren Gülbol, kentin tarihi yerlerini ve mimarisini tasvir eden üç boyutlu eserler yapıyor.

Depremin olumsuz etkilerinden dioramayla uzaklaşan Gülbol, tasarımlarını atölyesinde sergiliyor.

"Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum"

Süleyman Gülbol, AA muhabirine, her bir dioramayı 10 ila 30 günde tamamladığını söyledi.

Depremin ardından emekli olup kendini dioramaya adadığını dile getiren Gülbol, "Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Sanat insanların travmalarını atmasında köprü görevi görür düşüncesiyle hem kendime hem de başkalarına yardımcı olabilmek adına sanata ağırlık verdim." dedi.

Gülbol, diorama sanatının anı anlatıp yaşanmışlık hissi verdiğini ifade ederek, çalışmalarının duygu dolu olmasına dikkat ettiğini vurguladı.

Eserleri uzun uğraş sonucu tamamladığını dile getiren Gülbol, şöyle konuştu:

"Taşı topluyor, yontuyor ve kullanıyorum. Ahşap atölyelerinden çıkan parçaları atölyemde daha ince parçalara ayırıp kullanıyorum. Etraftaki ağaçlardan yaprak toplayıp kurutuyorum ve parçalayarak kullanıyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

