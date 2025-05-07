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Dizi Etkisiyle Koruyucu Aile Oldular

Dizi Etkisiyle Koruyucu Aile Oldular
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Hatay'ın Defne ilçesinde Hülya ve Erkan Dibo çifti, bir televizyon dizisinden etkilenerek koruyucu aile olma kararı aldı. 4 yıl önce devletten himaye altındaki iki kardeşi evlat edinen çift, çocukların geleceğine katkıda bulunarak onlara sevgi dolu bir aile ortamı sunuyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde 50 yaşındaki Hülya ve Erkan Dibo çifti, devlet himayesindeki çocukları konu alan televizyon dizisinden etkilenip 4 yıl önce koruyucu aile oldukları iki kardeşi geleceğe hazırlıyor.

Aşağıokçular Mahallesi'nde yaşayan 14 yıllık evli Hülya ve Erkan Dibo, çocuk sahibi olmak için 3 kez tüp bebek tedavisi gördü.

Tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, bir televizyon kanalında yayımlanan ve devlet koruması altındaki kimsesiz çocukların aile özlemini anlatan "Çocukluk" adlı diziden etkilenip 4 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aynı yıl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuru kabul edilen aile, şu an 5 yaşında olan kız ve 8 yaşındaki erkek çocuğun bakımını üstlenmeye başladı.

Çift, yuvalarının kapısını açarak aile ortamında büyümelerine imkan sağladıkları iki kardeşin, geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çaba sarf ediyor.

"Çocuklar evimize neşe kattı"

Hülya Dibo, AA muhabirine, evlat hasretini koruyucu aile oldukları çocuklarla dindirdiklerini söyledi.

İzledikleri dizideki çocuklardan etkilendiklerini dile getiren Dibo, şöyle konuştu:

"Televizyondaki dizide çocukların kuruluştaki yaşamı anlatılıyordu. O çocukların sürekli aile hayaliyle yaşamaları beni çok etkilemişti. Eşime ısrar ettim ve koruyucu aile olmak için başvurduk. Çok güzel iki çocuğa sahip olduk. Çocuklar geldiğinde hayatımız tamamen değişti. Eşim ve ben çocukları çok seviyoruz. Bu şekilde hem çocuklara anne baba olmak hem de çocuk özlemini gidermek istedik."

Dibo, okula devam eden çocukları sosyalleşmeleri için çeşitli kurslara da gönderdiklerini anlattı.

Çocukların bakımını üstlenmeden önce sıradan bir hayatlarının olduğunu belirten Dibo, "Çocuklar evimize neşe kattı. Herkese tavsiye ederim." dedi.

"Babalık hissini onlarla yaşadım"

Erkan Dibo ise iki evladını da çok sevdiğini dile getirdi.

Çocukları "Allah'ın hediyesi" olarak gördüklerini vurgulayan Dibo, "Geldiklerinde kızımız 1,5 yaşındaydı. Kardeş olmaları hem bizim için hem de onlar için çok iyiydi. İlk günden bu yana çok güzel iletişimimiz var. 4 yıldır iyi geçiniyoruz. Babalık hissini onlarla yaşadım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Kültür Sanat
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