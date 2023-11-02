Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yeni bir kütüphane açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Yusuf Kamil Adıgüzel Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Çam, Çüngüş'te hayırsever iş insanı Mevlüt Adıgüzel'in bağışlarıyla yapılan Yusuf Kamil Adıgüzel Kütüphanesi'nin açılış töreninde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 80. kütüphanenin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Yardımcısı Çam, sene sonuna kadar 100 kütüphaneye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çocukların ilim ve irfan yuvalarında çok güzel bir şekilde yetişmesi gerektiğini dile getiren Çam, ilçede bir kütüphane veya okulun açılmasının aslında büyük metropollerle insanlar arasında her şeyi eşitlediğini kaydetti.

İletişim çağının yaşandığını belirten Çam şöyle konuştu:

"Bilgisayar bağlantısı ve kütüphaneniz olduktan sonra artık siz dünyada eşitleniyorsunuz. Dolayısıyla bu eşitliğin fırsatlarını iyi kullanmak lazım. Artık fiziki mekanların ötesinde bilim ve irfana ulaşmak çok daha kolay. Bu fırsatları çok iyi çok iyi değerlendirirseniz dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın dünyanın en güçlü, nitelikli, başarılı insanları haline dönüşebilirsiniz. Kütüphanede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Mevlüt Adıgüzel'in eşi Ayşe Adıgüzel ise kocasının zor şartlarda eğitim gördüğünden dolayı memleketindeki eğitime katkı sunmak istediğini anlattı.

Adıgüzel, "İstanbul'da da eğitim kurumlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor. Hasta olduğu için eşim gelemedi. Herkese selamları var. Mühim olan buradaki eğitimlerin en güzel şekilde ilerlemesi ve devam etmesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Gökhan Dolaş ve Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de konuştu.

Daha sonra açılışı yapılan kütüphane gezilerek öğrencilere hediyeler verildi.