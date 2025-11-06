Diyarbakır'da 'Medeniyetler Mezarlığı' Sergisi Açıldı

Diyarbakır'daki İçkale Müze Kompleksi'nde açılan "Medeniyetler Mezarlığı" sergisinde, kentte hüküm süren medeniyetler ile farklı inançları yansıtan 250 mezar taşı izlenime sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen Diyarbakır'da, restore edilerek 2015'te ziyarete açılan İçkale Müze Kompleksi'nde geçmişi 12 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan eserler yer alıyor.

Müzede 2015'te 29 bin 270 olan eser sayısı, bugüne kadar süren yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, vatandaşlardan satın alma ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen eserlerle 36 bin 352'ye yükseldi.

Müze Müdürlüğünce alınan kararla Hurrilerden Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İslamiyet'ten Hristiyanlığa kadar kentte hüküm süren farklı medeniyetleri ve inançları yansıtan 250 mezar taşı depolardan çıkarıldı.

Üzerlerinde farklı toplumsal statüleri ve meslekleri yansıtan figürler ile yazıların bulunduğu mezar taşları, restorasyon ve çözümlemeleri yapılarak tarihi alanda "Medeniyetler Mezarlığı" adıyla sergilenmeye başladı.

"Oldukça güzel, her döneme ait mezar taşlarımız var"

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesinin, Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden olduğunu söyledi.

İçkale Müze Kompleksi koleksiyonunda taşınır ve taşınmaz 36 bin 352 eserin yer aldığını ifade eden Gizligöl, yerleşkedeki 14 tarihi yapıda ve müzenin bahçesinde bu eserlerin sergilendiğini belirtti.

Eserlerin, açık ve kapalı alanlarda özelliklerine göre sınıflandırılarak sergilendiğini dile getiren Gizligöl, şöyle konuştu:

"Fiziki koşullardan dolayı sadece 1600 eseri sergiliyoruz. Bu güzel bahçemizde bazı özel eserlerimizi, özellikle büyük boyutlu taş eserlerimizi sergilemeyi düşündük. Oldukça güzel, süslü ve her döneme ait mezar taşlarımız var. Bu kapsamda mezar taşı sergisi de yapmak istedik. 'Medeniyetler Mezarlığı' olarak adlandırdığımız sergide hemen hemen her medeniyete ve inanca ait mezar taşları yer alıyor. 250 mezar taşını sergiliyoruz."

Gizligöl, Diyarbakır'ın 77 medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bunun da mezar taşlarına yansıdığını kaydetti.

Bu alanda yaklaşık 2 bin yıl öncesine kadar Diyarbakır'da hüküm süren medeniyetlere ait mezar taşlarını sergilediklerini anlatan Gizgilgöl, "Burada toplumsal statü ve farklı meslekleri yansıtan mezar taşlarını gördük. Sergimizin en eski mezar taşı Saint George mezar lahiti. O da 1700 yıllık bir mezar." dedi.

"Burası çok ciddi ilgi görüyor"

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Edip Paçal da İçkale Müze Kompleksi'nin turizm açısından muhteşem bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Serginin de bu tarihi atmosfere ayrı güzellik kattığını belirten Paçal, "Birçok medeniyetten mezar taşının sergilenmesi burayı tamamladı. Burası çok ciddi ilgi görüyor. İçkale Müze Kompleksi turizm sektörü açısından çok önemli bir nokta haline geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Şahin Yiğit ise bugün mezar taşlarının üzerinde ölen kişinin adı ve soyadının yanı sıra doğum ve ölüm tarihinin yazdığını, geçmişin izlerini taşıyan mezar taşlarında ise ölen kişiyle ilgili daha detaylı bilginin yer aldığını gördüklerini söyledi.

Yiğit, tarihi alanda bu mezar taşlarının sergilenmesinin güzel bir düşünce olduğunu ifade etti.