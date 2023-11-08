Diyarbakır'da 2. Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması'nın Finali Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da coğrafi işaret alan yöresel lezzetlerin tanıtılması ve gençlerin aşçılığa teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen '2. Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Yarışmada hazırlanan yemek ve tatlılar, jürinin beğenisine sunuldu ve dereceye giren yarışmacılara ödüller verildi.

Diyarbakır'da coğrafi işaret alan yöresel lezzetlerin tanıtılması ve gençlerin aşçılığa teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "2. Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Cemilpaşa Konağı'nda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı ile Dicle Üniversitesi (DÜ) Aşçılık Programı işbirliğiyle 326 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışmada finale kalan 10 şef hünerlerini sergiledi.

Yarışmada hazırlanan yemek ve tatlılar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin de aralarında olduğu jürinin beğenisine sundu.

Yapılan puanlamanın ardından "hebenisk çorbası"yla Özlem Aydın birinci, "tereyağlı kengerli bulgur yatağında incik"le Dilber Ekinci ikinci, "kaburga dolması"yla İpek Tekin üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara madalya verildi, aşçı bıçak seti hediye edildi.

Çiftçi, gazetecilere, 12 bin 500 yıllık tarihiyle Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlde hüküm süren 33 medeniyetin birikimi olan lezzetleri gelecek nesillere aktarmak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gayret içerisinde olduklarını bildiren Çiftçi, "Gastronomi noktasında önemli bir şehiriz. Diyarbakır mutfağını bütün dünya ile paylaşmak istiyoruz. Buranın, turizminde önemli bir mihenk taşı olan gastronominin daha iyi yerlere gelmesi, yöresel lezzetlerin tanıtılması noktasında bu ve benzeri etkinlikleri sürdüreceğiz. İnşallah bu lezzetleri gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

DÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş ise finalistlerin farklı yemeklerle kendi aralarında yarıştıklarını ve finalde yetenek ve becerinin ön plana çıktığını aktardı.

Geniş kapsamlı olması için yarışmayı herkese açtıklarını ifade eden Ateş, bu yıl ikincisini düzenledikleri yarışmayı sürdüreceklerini kaydetti.