'Taştaki gizem, ruhtaki huzur' 8 asırlık camide anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı

Sivas' ta Anadolu'nun El Hamrası olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii "Taştaki Gizem, Ruhta Huzur" temalı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, 8 asırlık Divriği Ulucami bahçesinrde, Turizm Haftası dolasıyla 'Taştaki Gizem, Ruhta Huzur' temalı etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi. 8 asırlık Divriği Ulu Cami'nde Kaymakam İlyas Kılıç öncülüğünde düzenlenen programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tarihi atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilenirken, katılımcılara Divriği pilavı ikram edildi. Kaymakam Kılıç, Turizm Haftası'nın ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı