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Mersin'de 20 sanatçının eserlerinden oluşan 'DİLEK(CE)' adlı karma resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Mersinli sanatçı Dilek Küçükyılmaz'ın öncülüğünde hazırlanan sergide 20 kadın sanatçının eserleri yer aldı.

Serginin geçen yıl halk eğitim merkezinde birlikte çalıştığı öğrencilerinin talebi üzerine ortaya çıktığını belirten Küçükyılmaz, 20 kadının dayanışmasıyla farklı çalışmalar hazırladıklarını söyledi. Kadınların atölye çalışmalarında hem sosyal bir ortam oluşturduğunu hem de emeklerini ekonomik kazanca dönüştürme fırsatı bulduğunu ifade eden Küçükyılmaz, özellikle emekli ve tek maaşla geçinen ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sunmasını amaçladıklarını kaydetti.

Yağlı boya ve kara kalem çalışmalarının ağırlıklı olduğu sergi, Mersin Deniz Müzesi'nde 28 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı