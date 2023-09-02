Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Uğur Mumcu'yu Anma Tiyatro Oyunuyla Son Buldu

Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun 'Unutma Bizi' adlı oyunuyla sona erdi. Uğur Mumcu'nun hayatından kesitlerin sunulduğu oyunda, araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu saygı ve özlemle anıldı. Festivalin son gününde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Uğur Mumcu'nun cesareti ve mücadelesinin ışık olmaya devam edeceğini belirtti.

37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Unutma Bizi" adlı oyunuyla noktalandı.

Ünlü tiyatro sanatçıları Orhan Aydın ve Levent Üzümcü'nün sahne aldıkları oyunda 30 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu saygı ve özlemle anıldı. Dikili 75. Yıl Parkı'nı dolduran çok sayıda vatandaş, müzisyen Gülcan Altan'ın piyanist Dengin Ceyhan ile birlikte seslendirdiği şarkılara ve türkülere eşlik etti. Uğur Mumcu'nun hayatından önemli kesitlerin sunulduğu oyun izleyicilerden çok büyük bir alkış aldı.

BAŞKAN KIRGÖZ: "UĞUR MUMCU'NUN CESARETİ VE MÜCADELESİ IŞIK OLMAYA DEVAM EDECEK"

37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nin dolu dolu geçtiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, " Festivalimizin son gününde 30 yıl önce yitirdiğimiz değerli aydınımız araştırmacı, gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu Dikili'mizde anıyoruz. Bu bizim için çok anlamlı. Bu güzel oyunu sahneleyen Levent Üzümcü Tiyatrosu'na çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu, gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir Cumhuriyetçi, gerçek bir yurtseverdi. Cesareti ve mücadelesi ışık olmaya devam edecek. Bugün ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü, bizler de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözünü ilke ve rehber edinerek kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.