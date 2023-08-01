Didim Amfi Tiyatro'da Ersay Üner Konseri

Didim Amfi Tiyatro, yarın saat 21.00'de müzisyen Ersay Üner'i ağırlayacak. Geçen yıl yapımı tamamlanan 3 bin 500 kişilik Didim Amfi Tiyatro, yeni bir konsere daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek konser programı kapsamında Türkiye'nin sevilen seslerinden, pop müzik sanatçısı Ersay Üner hayranlarıyla buluşacak. Tüm vatandaşları konsere davet eden Başkan Atabay, 'Kültürün ve sanatın merkezi olan Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek olan Ersay Üner konserine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. 2 Ağustos Çarşamba günü Didim Amfi Tiyatro'da buluşalım' dedi.