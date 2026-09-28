Devrek'te Yadigar Benli, kadın ekibiyle yöresel yemekleri yaşatmaya çalışıyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde restoran işleten 50 yaşındaki Yadigar Benli, tamamı kadınlardan oluşan ekibiyle yöresel yemekleri hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Malaydan kara mancarlı yemeğe, cevizli keşli makarnadan yörede "kiren" adı verilen kızılcık suyuna kadar geçmişten tatları hazırlayan Benli, bu yemeklerin gelecek nesiller tarafından da bilinmesini istiyor.

Devrek'te restoran işleten Benli, haftanın bir gününü yöresel yemeklere ayırdı. Kadın çalışanlarıyla birlikte mutfağa giren Benli; malay, kara mancar olarak da bilinen kara lahana yemeği, cevizli keşli makarna, turşu ve kızılcık suyu hazırlıyor. Hazırlanan yemekler aynı gün müşterilere servis ediliyor.

Yöresel yemeklerin sonraki kuşaklara aktarılmasını istediğini söyleyen Benli, "Bu yemeklerimizi kültürümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin de bunları yaşatmasını istiyoruz. Bizlerden sonra da devam etmesini istiyoruz" dedi.

Malayın hazırlanışını anlatan Benli, kaynar suya mısır unu eklenerek sürekli karıştırıldığını söyledi. Yemeğin ceviz ve tereyağıyla servis edildiğini belirten Benli, yörede süt kaymağından yapılan "çiğce"nin de malayla birlikte tüketildiğini anlattı.

Benli, "Malayımız kaynar suya mısır ununu atmakla beraber karıştırarak ve bayağı bir çırpılma sürecinden geçerek hazırlanıyor. Eskilerde yokluk zamanlarında büyüklerimizin hızlı pişebilen bir yemeğiydi. Cevizimiz var içerisinde, tereyağıyla yapılan ve olmazsa olmazı bize göre çiğce. Çiğcemiz tereyağı ve cevizle beraber kullanılıyor" diye konuştu.

Cevizli keşli makarnanın farklı şekillerde tüketildiğini ifade eden Benli, bazı kişilerin makarnayı sarımsaklı yoğurtla, bazılarının ise pekmezle tercih ettiğini söyledi.

Haftada bir gün hazırladıkları yöresel yemeklere müşterilerin ilgi gösterdiğini anlatan Benli, "Haftanın bir günü özellikle yöresel bir gün yapmaya çalışıyorum. Bu kültürü devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyorum. Beğeniyorlar ve özlüyorlar. Özlenen yemekler oldu artık bunlar" dedi.

Restoranda hazırlanan yöresel ürünlerin bunlarla sınırlı olmadığını belirten Benli, beyaz baklava, cevizli kömeç, börek üstü tavuk ve kabalak gibi yemekleri de yaptıklarını söyledi.

Benli, "Sağlığımız el verdiği sürece kültürümüzü devam ettirmeye çalışacağız. Gençlere de tavsiyemiz; onlar da sevsinler, bizim arkamızdan devam ettirsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı