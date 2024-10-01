Devlet Tiyatroları 75. Sezonunu Açtı
Devlet Tiyatroları, 75. sezonunu bu akşam sahnelenen oyunlarla açtı. 25 ildeki sanatseverler, prömiyeri yapılan dört yeni oyunla buluştu.
Devlet Tiyatroları (DT) 75. tiyatro sezonunu bu akşam sahnelenen oyunlarla açtı.
DT'nin 25 ildeki 13 yerleşik, 12 turne sahnesinde sanatseverler tiyatro oyunlarıyla buluştu.
Ankara Devlet Tiyatrosu, 4 oyun prömiyeriyle sezonu açtı. "Kan Kardeşler" Akün Sahnesi'nde, "Öteki" Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Glengarry Glen Ross" Şinasi Sahnesi'nde; "Cephede Piknik" Oda Tiyatrosu'nda, prömiyer yaptı.
DT'nin 75. tiyatro sezonunun ilk oyunlarına tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.