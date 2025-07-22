Devlet Bahçeli'nin Talebiyle 'Kardeşlik Türküsü' Hazırlandı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine sanatçı Ali Kınık tarafından hazırlanan 'Kardeşlik Türküsü', toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapmaktadır. Şarkı sözleri Canfer Balçık'a ait.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine sanatçı Ali Kınık tarafından 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı.

Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyip seslendirdi. 'Kardeşlik' temalı eserin, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı belirtildi. Türkünün, Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

Kardeşlik Türküsü'nün şarkı sözleri, şu şekilde:

"Birlikte örülmüş yurdun dokusu / Doğusu, batısı, güney doğusu / Olmasın kimsenin asla kuşkusu / Demir mert çınarın dallarıyız biz / Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda / Denizde ovada, yeşil bağlarda / Türkümüz söylensin yeni çağlarda / Tarihin kopmayan bağlarıyız biz / Böyle iyileşir her türlü yara / 81 vilayet, başkent Ankara"

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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