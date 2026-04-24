Dev tencereden 5 bin kişiye çorba

Bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Manisa Gastronomi Panayırı" etkinliğinde, dev tencereden 5 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtıldı.

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Ulupark içerisinde düzenlenen ve yöresel ve tescilli ürünlerin tanıtıldığı "Manisa Gastronomi Panayırı" Manisa'nın zengin mutfak kültürünü ve yerel üreticileri bir araya getirerek, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Önceki gün açılışı yapılan ve her gün değişik lezzetler konulu oturum ve söyleşilerin yapıldığı Manisa Gastronomi Panayırında, bugün Gastronomi Arenası Mutfak Şovu olarak, dev tencerede yapılan ve yaklaşık 5 bin kişilik tarhana çorbası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Çorbayı yapan Manisa'da restoran işletmecisi aşçı Sadık Koçan, yaklaşık 4 saat içerisinde pişirilen çorbayı 4 kişilik ekiple hazırladıklarını söyledi.

Aşçı Koçan, "Bugün halkımıza dağıtılmak üzere yaklaşık 5 bin kişilik tarhana çorbası yaptık. Tarhana çorbası bizim çorbamız, Manisa'nın çorbası, emekçi çorbası. Bugün 2 usta ve 2 çırağıyla toplam 4 kişilik ekibimizle yaptık. Elle yapılan, orijinal tarhana, makine üretimi değil, bütün köylerden geldi." diye konuşarak amaçlarının önümüzdeki sene 10 bin kişilik çorba hazırlamak olduğunu söyledi.

Dev tencere içinde yapılan çorbanın dağıtımını ise soğumaması ve uzun kuyruk oluşmaması amacıyla Manisa Gastronomi Panayırında standı bulunan işyerlerinden birer temsilcinin katılıyla izdiham yaşanmadan gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
