Derya Uluğ yeni albüm müjdesini sahneden verdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan ünlü pop müziği sanatçısı Derya Uluğ, 14 şarkıdan oluşan albümünün önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacağı müjdesini verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü pop müziği sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı. Uluğ, üç yıldır festivale gelmek istediklerini ancak doğal afetler ve sellerin yaşandığını söyleyerek şöyle dedi:

"Sizlerle buluşmayı çok bekledik. Çünkü doğal afetler sebebiyle önce yangın oldu, sonra sel oldu. Üç senedir gelmek istedik. Hep geleceğiz diye ümit ettik. Gelemedik ama kısmet bugüneymiş. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah çok keyifli bir akşam yaşayacağız. Bizim sahnemiz biraz uzun oluyor baştan söyleyeyim. Oldukça uzun bir eğlence sizleri bekliyor olacak."

Yeni albüm müjdesi

Hareketli parçaların yanı sıra slov şarkılar da seslendiren Derya Uluğ, konser alanını dolduran on binlerce hayranına yeni albüm müjdesini de sahneden verdi. 14 Temmuz günü müzikseverlerle buluşacak olan Nefes isimli albümüne ilişkin konuşan Uluğ, "Tam 14 tane şarkı var. İnşallah eskileri kadar hepsini çok sever, sarmalar paylaşırsınız. İnşallah sizin en güzel anlarınıza eşlik eder. Bizler de sizlerle söylemek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Sanatçının albümünde Asil Gök ile düetinin de olacağı öğrenilirken sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Gecenin sonunda Başkan Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Derya Uluğ'a çeşitli hediyeler takdim etti.