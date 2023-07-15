Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Malatyalı depremzede Menekşe Nacar'ın açtığı ilk kişisel resim sergisi sanatseverlerden tam not aldı. Sergi, kullanılmayan objeleri tuval üzerinde üç boyutlu olarak tasarlayıp sanat eserine dönüştüren Nacar'ın 15 eserini sergiliyor. Açılışta konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı, sanatçıların sergilerinin ilçeye katma değer sağladığını vurguladı. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü sokak hayvanları için bağışlanacak.

Depremzede sanatçının açtığı ilk kişisel resim sergisine yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Malatyalı depremzede Menekşe Nacar'ın açtığı ilk kişisel resim sergisi sanatseverlerden tam not aldı.

Aynı zamanda dizi film oyuncusu olan Menekşe Nacar'ın "Vıolaceae Solo Sergi, Ayvalık Belediyesi'ne ait Kırlangıç AVM'de açıldı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul'un yanı sıra kalabalık bir sanatseverin katıldığı açılışta, sanatçının 15 eseri görücüye çıktı.

Kullanılmayan ve artık miladını tamamlayan objeleri tuval üzerinde üç boyutlu olarak tasarlayıp, sanat eserine dönüştüren depremzede sanatçı Menekşe Nacar'ın 11 gün sürecek sergisinin açılışında konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, turizm alanında dünyanın cazibe merkezi olan ilçede sanatçıların açtıkları her serginin ilçeye katma değer sağladığını vurguladı.

Gazetecilere açıklama yaparken anne ve babasını serginin açılışı sırasında karşısında gören depremzede sanatçı, tüm umutsuzluklara rağmen geldiği Ayvalık'ta böylesi bir sergiye imza atabildiğini söylerken duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Depremde ailesinden kayıp olmadığını ama buna ancak akrabalarından ve yakın dostlarından çok sayıda kayıplar verdiğini belirten Nacar, sergilenen "Enkaz ve Umut" ismini verdiği eseriyle depremde yitirilen umutları ifade etmeye çalıştığını söyledi.

Menekşe Nacar; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi'nin de katkılarıyla açılan sergisinden elde edeceği gelirin bir bölümünü de sokak hayvanları için bağışlayacağını belirtti.