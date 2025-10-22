Depremzede Çocuklara Tiyatro ile Neşe Aşılıyor

Hatay'da sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören çocuklara misafir olan öğretmen Rezan Ezer ve ekibi, sahneledikleri Anadolu masallarını konu alan tiyatro oyunlarıyla yüzleri güldürüyor.

Masal anlatıcılığı geleneğini tiyatroyla buluşturan 43 yaşındaki sınıf öğretmeni Ezer, dezavantajlı ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocukları mutlu etmek için birçok etkinlik düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde bu yıl koordinatörlük yapmaya başlayan Ezer, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören çocuklara da ulaşma hedefiyle "Hatay Masal Kervanı Topluluğu"nu kurdu.

Ezer, 18 gönüllüden oluşan ekibiyle evlerinde ziyaret ettikleri çocukları, Anadolu masallarından uyarlanan tiyatro oyunlarıyla tanıştırmaya başladı.

Gönüllüler, son olarak hidrosefali (beyinde aşırı sıvı birikmesi) ve spina bifida (ayrık omurga) nedeniyle okuldan uzak kalan 8 yaşındaki Betül Erten'in Reyhanlı ilçesindeki yuvasına konuk oldu.

Tiyatro sahnesini eve taşıyıp renkli kostümler ve kuklalar eşliğinde oyunlar sahneleyen ekip, Erten'in yüzünü güldürdü.

"Çocuklar hem eğleniyor hem düşünüyorlar"

İki çocuk annesi Rezan Ezer, AA muhabirine, masal anlatıcılığı serüvenine 6 yıl önce tek başına başladığını söyledi.

Topluluğun zamanla genişlediğini dile getiren Ezer, "Hem unutulmaya yüz tutmuş Anadolu masallarını aktarabiliyoruz hem de çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunuyoruz. Belki de onların gözünün önünde bir rol model oluyoruz." dedi.

Ezer, toplumsal değerlerin masallar aracılığıyla çocuklara anlatılmasını önemli bulduklarını vurgulayarak, "Çocuklara neyin iyi, kötü, doğru ve yanlış olduğunu anlatırken onlar hem eğleniyor hem de düşünüyorlar. Aslında fark ettirmeden çocuklarımıza gerçek hayatın bir provasını sunuyoruz." diye konuştu.

Kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Ezer, tiyatro oyunlarının çocukların yaşadıkları travmadan uzaklaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Betül Erten de masal dinlemeyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Öğretmenler gelip beni eğlendirdiler, zamanım güzel geçti. Kuklalarla oynadım, çok beğendim ve mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Anne Fatma Erten ise kızının ilk kez böyle bir etkinlikle tanıştığını belirterek, "Betül'ün mutlu olması bizi de mutlu etti. Hocalarımıza başarılar diliyor ve bizleri ziyaret ettikleri için de teşekkür ediyorum." dedi.