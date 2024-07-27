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Depremden etkilenen ressam, sahil şeridindeki kayalara resim çizerek motivasyon sağlıyor

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İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor. Sarar, çizimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi amaçlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 25 yaşındaki ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor.

İlçedeki kafe ve restoranların duvarlarına yaptığı resimlerle geçimini sağlayan Sarar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Çay Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Sarar, yıkılan 5 katlı binanın enkazından ailesiyle kurtarıldı.

Afetin ardından yaşadığı olumsuzlukları unutmak için resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına taşıdığı kalem ve boyalarıyla, kayaları kuş, balık ve meyve gibi figürlerle renklendiriyor.

Edanur Sarar, AA muhabirine, çizimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi amaçladığını söyledi.

Kayaları tuval olarak kullandığını belirten Sarar, "Sahilde dolaşan insanların güzel resimler görmesini ve depremin izlerini biraz olsun azaltmayı istedim. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum." dedi.

Sahilde yürüyüş yapanlardan 60 yaşındaki Mustafa Hatay da resimleri beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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