Depremde zarar gören 73 vakıf eseri, 2025'te ibadete ve ziyarete açıldı

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinde zarar gören vakıf eserlerinin ihyasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, 73 vakıf eserinin restorasyonunun tamamlanıp, ibadete ve ziyarete açıldığını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda; 377 vakıf kültür varlığının zarar gördüğü belirlendi. Depremden etkilenen illerde; 73 vakıf eserinin restorasyonu tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılırken, 176 vakıf eserinin restorasyon ve onarım çalışmaları planlı şekilde devam etti. Böylece 2025'te deprem bölgesindeki illerle birlikte yurt genelinde 121 vakıf eserinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak, yeniden toplumla buluşturuldu.

Öte yandan, 2025'te, düzenli sosyal yardım hizmetleri kapsamında, anne ya da babasını kaybetmiş çocuklar ile engelli bireylerden oluşan 6 bin 858 kişiye muhtaç aylığı desteği sağlandı. Eğitim alanında yürütülen destek programlarıyla da ilkokuldan üniversiteye uzanan öğrenim sürecinde 50 bin öğrenciye katkı sunuldu. Gıda yardımları ise 2025 yılında vakıf hizmetlerinin en geniş alanlarından biri oldu. Yurt içinde 75 bin 870 aileye düzenli kuru gıda yardımı ulaştırılırken, ramazan ayında yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ile Suriye'nin kuzeyinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine toplam 95 bin gıda kolisi gönderildi. Kurban bağışları kapsamında hazırlanan kavurmalar ise 41 bin 678 aileye ulaştırıldı. İmaret hizmetleri çerçevesinde; İstanbul, Ankara, Tokat ve Gaziantep'te her gün 8 bin 500 kişiye sıcak yemek sunulurken, Erzincan'da 3 bin öğrenciye günlük sıcak yemek desteği sağlandı. Mobil Aşevi hizmetinden ise yıl boyunca 1 milyon 49 bin 500 kişi faydalandı.

'SORUMLULUK BİLİNCİYLE YÜRÜTÜYORUZ'

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, 377 vakıf eserinin zarar görmesine yol açtı. Bu büyük felaketin ardından, Genel Müdürlük olarak zamanla yarıştık. Ekiplerimizin yoğun gayreti ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle, 2025 yılı boyunca birçok vakıf eserini tamamlayarak ibadete ve ziyarete açtık, devam eden restorasyonları ise planlı şekilde sürdürdük. Şehirlerimizin hafızasında yer eden vakıf eserlerini, özgün yapıları korunarak daha sağlam şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu süreci, büyük bir sorumluluk ve onur bilinciyle yürütüyoruz. Son olarak 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıldığı namaz ile Hatay'ın sembol eseri Habib-i Neccar Camimizi açtık. Sponsor olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Allah nasip ederse, 2026 yılının ilk çeyreğinde bu eserlerin tümünü yeniden milletimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.