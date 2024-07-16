Üye Girişi
Haberler

Depremde oğlunu kaybeden anne çizgi film bebekleriyle geçimini sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde 14 yaşındaki oğlunu kaybeden Hatice Kılıç, evladının sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü amigurumi bebekleri satarak geçimini sağlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde 14 yaşındaki oğlunu kaybeden Hatice Kılıç, evladının sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü amigurumi bebekleri satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalanan 37 yaşındaki Kılıç, oğlu Fikret ile yıkılan 5 katlı binanın enkazında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla Kılıç 40'ıncı saatte yaralı kurtarıldı, çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tedavisinin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Sakarya Konteyner Kenti'nde kalmaya başlayan Hatice Kılıç, sol kolunda kalıcı hasar oluşması nedeniyle çalışamadı.

Kılıç, konteyner kentteki komşusundan görüp acısını hafifletmek için başladığı amigurumi bebek yapımında kendini geliştirdi.

Oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü bebekler, çevresindekiler tarafından beğenilen Kılıç, bunun üzerine ürünlerin satışına başladı.

Hayali avukat olmaktı

Hatice Kılıç, AA muhabirine, deprem nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını dile getiren Kılıç, "Fikret karate sporcusuydu ve yarışmalarda Türkiye ikincisi olmuştu. Sevilen, parmakla gösterilen bir çocuktu. Yaşasaydı Liselere Geçiş Sistemi sınavında tam puan almayı hedefliyor, avukat olmayı istiyordu. Rabb'im nasip etmedi." dedi.

Kılıç, ördüğü bebeklerle hem afetin etkisinden uzaklaştığını hem de kazanç elde ettiğini anlattı.

"Çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum"

Evladının, "Kral Şakir", "Bugs Bunny" ve "Niloya" çizgi film karakterlerini sevdiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 aydır bu işi sürdürüyor, çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum. Oğlum hep çizgi film izlerdi ama ben karakterlerin isimlerini bilmezdim. Depremden sonra isimlerini öğrenmeye başladım. Oğlumun sevdiği karakterlerden bebek yaparak çocukların mutlu olmasına vesile olmak istiyorum. Keşke bu işi eskiden bilseydim, oğluma da örseydim."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Hatice Kılıç İskenderun Deprem Bebek Hatay Deprem Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri?
Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title