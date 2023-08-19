Depremde hayatını kaybeden gazeteci İzzet Nazlı, Hatay Basın Cemiyeti'ne onursal başkan seçildi

Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Demirören Haber Ajansı Hatay Muhabiri İzzet Nazlı, Hatay Basın Cemiyeti'ne onursal başkan olarak seçildi. Nazlı'nın ailesiyle birlikte oturduğu apartman depremde yıkıldı ve ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, eşi ve 2 çocuğuyla enkaz altında kalıp yaşamını yitiren Demirören Haber Ajansı Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (33), yönetim kurulu üyesi olduğu Hatay Basın Cemiyeti'ne (HBC) onursal başkan seçildi.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da yıkıma yol açtı, enkaz altında kalan binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde, DHA Hatay Muhabiri İzzet Nazlı'nın, ailesiyle birlikte oturduğu 5 katlı Genç Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan İzzet Nazlı, eşi Seda (30), çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10) hayatını kaybetti. Nazlı ailesi, 8 Şubat'ta, Antakya Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzzet Nazlı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Hatay Basın Cemiyeti'nin kongresi yapıldı. Kongrede başkanlığa Hikmet Otuzbir, onursal başkanlığa da merhum gazeteci İzzet Nazlı seçildi. Kongreye, İzzet Nazlı'nın annesi Fatma, babası Fecir, kardeşi Yusuf ve yengesi Yağmur Çelik Nazlı da katıldı. Kongrenin gerçekleştirildiği salona ise depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Hatay Muhabiri Burak Milli'nin adı verildi.