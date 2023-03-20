Depremde devrilen 2 bin 43 yıllık sütun Nisan ayında yeniden ayağa kalkacak

ADIYAMAN - Depremde devrilen, Kommagene Uygarlığının önemli eserlerinden olan Karakuş Tümülüs'ündeki 2043 yıllık 'Tokalaşma Sütunu', Nisan ayında yeniden dikilecek.

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Karakuş Tümülüsü'ndeki 4 sütunundan birisi olan 'Tokalaşma Sütun'u yıkıldı. Sütunda bulunan 7 adet taş dağılmadan devrildi. Sütunun üzerinde bulunan tokalaşma sahnesinin olduğu yapı ise depremden sonra alınarak Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Karakuş Tümülüs'ünde bulunan kartal sütunun ise bulunduğu yerden 10 santim kaydığı öğrenildi.

Adıyaman Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Karakuş Tümülüsüne gelerek, Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Kommagene Uygarlığının önemli ören yerlerinden birisi olan Karakuş Tümülüsü'ndeki 2043 yıllık sütunun Nisan Ayı içerisinde yeniden eski haline getirilecek.

Adıyaman Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, devrilen sütuna hızlı bir şekilde müdahale edileceğini kaydederek, "Devrilen bu sütuna hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Karakuş Tümülüs'ünde dört tane sütun var ve bir sütun depremde devrildi. Sütun üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor. Dolaysıyla devrilen sütunun parçalarında kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız. Bu anlamda ilgili teknik ekip buda ki zemini de dikkate almak suretiyle bu taşları yeniden teknik ekip ve bilim heyetin gözetiminde tekrar üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz. Nisan ayı içerisinde bu işin tamamlanması planlanıyor" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise depremin şiddetinden bahsederek, "2043 yıl ayakta duran bu sütunun 6 Şubat depreminde yıkıldığını hep birlikte müşahede ettik. Tekrar yerinde gördük. Bu bize aynı zamanda bu depremin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sarsıcı bir deprem olduğunu gördük" diye konuştu.