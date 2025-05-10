Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması

Asya'da komşular yeniden savaşa başlayabilir: Ateşkesi ihlal ettiler
Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış

Denizli'de Uluslararası Cam Bienali'nde Göz Alıcı Defile

Denizli'de Uluslararası Cam Bienali'nde Göz Alıcı Defile
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen sekizinci Uluslararası Cam Bienali'nde, farklı konseptlerde hazırlanan cam eserlerin sergilendiği bir defile büyük ilgi gördü. Camdan aksesuarlar ve giysiler, sanatçıların yaratıcılığıyla hayat buldu.

Denizli'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde, cam aksesuarlar, eşyalar ve camdan eserlerle süslenen giysilerin sergilendiği bir defile sunuldu.

Pamukkale Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs'ta ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan bienalde, yerli ve yabancı sanatçılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Camın görsel bir şölene dönüştüğü binealde, "cam elbise" defilesi yoğun ilgi gördü.

35 sanatçının birbirinden farklı konseptlerde hazırladığı cam eserler giysilerin üzerinde adeta hayat buldu.

İzleyicilerin zaman zaman alkışlarla destek verdiği defilede, camdan aksesuarlar, eşyalar, yelek, maske, Kızılderili başlığı ve camdan yapılmış Adana portakal çiçeği, üzüm salkımı ve şahmeranla süslenmiş giysiler sergilendi.

Bienal, yarın sona erecek.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar
title