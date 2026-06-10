Kardeş Kur'an Kursları yılsonunu coşkuyla kutladı

Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Müftülükleri tarafından yürütülen "Kardeş Kur'an Kursu Projesi" kapsamında düzenlenen yıl sonu kapanış programında 4-6 yaş grubu öğrenciler sahne performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Kur'an tilavetleri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezbere okunması, Filistin temalı gösteriler ve mehter sunumu programa damga vurdu.

Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Müftülüklerinin ortaklaşa yürüttüğü "Kardeş Kur'an Kursu Projesi" kapsamında eğitim gören minik öğrenciler, yılsonu kapanış programında bir araya gelerek unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler hem aileleri hem de davetlileri duygulandırdı. Merkezefendi İlçe Müftülüğüne bağlı Mustafa Kemal Özdemir ve Ailesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Pamukkale İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin birlikte sahne aldığı etkinlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu. Programa Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi ve Pamukkale ilçe müftüleri, müftülük personeli, Kur'an kursu öğreticileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonun tamamen dolduğu programda aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Küçük yaşlarına rağmen sahnedeki özgüvenleri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Kur'an tilavetlerinin ardından öğrencilerin aylar süren hazırlıklarla ortaya koyduğu gösteriler sahnelendi. Program boyunca hem manevi hem de milli değerlerin ön plana çıkarıldığı etkinlikler izleyenlerin takdirini topladı.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudular

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri Mustafa Kemal Özdemir ve Ailesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin sahne performansı oldu. Minik öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını eksiksiz ve ezbere okumaları salonda büyük heyecan oluşturdu. Henüz okul öncesi yaş grubundaki çocukların sergilediği performans karşısında duygulanan veliler ve davetliler, öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı. Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı Filistin temalı gösteri ise programa damga vuran bölümler arasında yer aldı. Miniklerin sahnelediği anlamlı gösteri izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, barış, kardeşlik ve dayanışma mesajları da ön plana çıktı. Gösterinin ardından sahne alan mehter ekibi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin hep birlikte seslendirdiği "571" şiiri ve ilahiler ise salondaki coşkuyu daha da artırdı.

Programın sonunda Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörek tarafından yapılan dua, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Minik öğrenciler, öğreticileri ve aileleri için yapılan duaların ardından yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, protokol üyeleri, öğreticiler, öğrenciler ve ailelerin birlikte çekildiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı