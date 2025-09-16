Haberler

Denizli'de Geleneksel Köy Düğünü: Alperen Ersoy ve Ceren Yılmaz Evlendi

Denizli'nin Kale ilçesinde Alperen Ersoy, geleneksel köy düğünü ile Ceren Yılmaz ile evlendi. Damat Ersoy, köy geleneklerini yaşatmak için özel kıyafetler giydirerek düzenlenen törende misafirlere köy yemekleri ikram etti.

Denizli'nin Kale ilçesinde Alperen Ersoy, geleneksel köy düğünüyle Ceren Yılmaz ile evlendi.

Cevherpaşa Mahallesi'nde düzenlenen düğünde dünyaevine girmeye hazırlanan damat Alperen Ersoy mahallenin gelenek ve göreneklerini yaşatmak için eski nesil kıyafetlerden gelinlik ve damatlık hazırlattı.

Eşi Ceren Yılmaz'a mavi, pembe renkli ve desenli bir kıyafet giydiren damat Ersoy, gelini almaya beyaz atıyla gitti.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde daha sonra çiftin nikahları kıyıldı.

Törende davetlilere köy yemekleri ikram edildi.

Damat Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kültürel mirasını canlı tutmayı amaçlayan bu özel günde, bölgenin zenginliklerini ziyaretçilere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Kültür Sanat
