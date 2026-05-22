Anadolu'nun binlerce yıllık ezgileri Pamukkale'de yankılandı

Denizli'de düzenlenen "7'den 70'e Sanatın İzinde Hayat Boyu Öğrenme Folklor Rüzgarı" gecesinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Binlerce yıllık kültürel mirasın dansla buluştuğu gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli'de yıl boyunca açılan halk oyunları kurslarında eğitim alan kursiyerler ile çeşitli halk oyunları topluluklarının katkılarıyla düzenlenen "7'den 70'e Sanatın İzinde Hayat Boyu Öğrenme Folklor Rüzgarı" gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sahneye taşıyan gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Semazen gösterileriyle başlayan programda; çiftetelli, zeybek, Kafkas oyunları, Seymen gösterileri, Teke yöresi oyunları, Şaman dansı ile Aşuk ile Maşuk-Anamur gösterileri izleyicilerle buluştu. Her bir performans, farklı kültürlerin izlerini taşıyan kostümler ve müzikler eşliğinde sahnelendi. Özellikle Ege'nin yiğitlik simgesi olan zeybek gösterileri büyük ilgi görürken, Kafkas danslarının sert ve asil figürleri salonda heyecan dolu anlar yaşattı. Şaman danslarının ritmik ve mistik atmosferi ise izleyenleri adeta Orta Asya'nın kadim kültür yolculuğuna çıkardı. Semazenlerin manevi atmosferiyle birleşen gece, sanat ve kültürün birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Salonun tamamen dolduğu programda vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla kaydederken, gece boyunca sık sık alkışlar yükseldi. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin aynı sahnede buluşması ise "Hayat B0oyu Öğrenme" anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Gecenin sonunda programa katkı sağlayan eğitmenlere, halk oyunları ekiplerine ve organizasyonda emeği geçenlere plaket ile çiçek takdim edildi. - DENİZLİ

