Haberler

Anadolu'nun binlerce yıllık ezgileri Pamukkale'de yankılandı

Anadolu'nun binlerce yıllık ezgileri Pamukkale'de yankılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de düzenlenen folklor gecesinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi, semazen gösterileri ve zeybek dansları büyük ilgi gördü.

Denizli'de düzenlenen "7'den 70'e Sanatın İzinde Hayat Boyu Öğrenme Folklor Rüzgarı" gecesinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Binlerce yıllık kültürel mirasın dansla buluştuğu gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli'de yıl boyunca açılan halk oyunları kurslarında eğitim alan kursiyerler ile çeşitli halk oyunları topluluklarının katkılarıyla düzenlenen "7'den 70'e Sanatın İzinde Hayat Boyu Öğrenme Folklor Rüzgarı" gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sahneye taşıyan gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Semazen gösterileriyle başlayan programda; çiftetelli, zeybek, Kafkas oyunları, Seymen gösterileri, Teke yöresi oyunları, Şaman dansı ile Aşuk ile Maşuk-Anamur gösterileri izleyicilerle buluştu. Her bir performans, farklı kültürlerin izlerini taşıyan kostümler ve müzikler eşliğinde sahnelendi. Özellikle Ege'nin yiğitlik simgesi olan zeybek gösterileri büyük ilgi görürken, Kafkas danslarının sert ve asil figürleri salonda heyecan dolu anlar yaşattı. Şaman danslarının ritmik ve mistik atmosferi ise izleyenleri adeta Orta Asya'nın kadim kültür yolculuğuna çıkardı. Semazenlerin manevi atmosferiyle birleşen gece, sanat ve kültürün birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Salonun tamamen dolduğu programda vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla kaydederken, gece boyunca sık sık alkışlar yükseldi. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin aynı sahnede buluşması ise "Hayat B0oyu Öğrenme" anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Gecenin sonunda programa katkı sağlayan eğitmenlere, halk oyunları ekiplerine ve organizasyonda emeği geçenlere plaket ile çiçek takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Bakan Şimşek, 'mutlak butlan' kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı

Piyasalarda deprem! Bakan Şimşek ekibini olağanüstü topladı
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı