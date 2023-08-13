Denizli Büyükşehir Belediyesi Üreten Kadınlar Festivali Düzenliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması hedefiyle Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor. Festivalde Türk el sanatlarından ev tekstili, hazır giyim, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarımı, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları, tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça, reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması hedefiyle Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor.

Kadınlara her platformda pozitif farklılık yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir etkinliğe daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları hedefiyle Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festival 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde ücretsiz stant açarak ürünlerini sergilemek isteyen kadınların 20 Ağustos 2023'e kadar Internet adresinden online müracaat etmesi gerekiyor.

Festival dolu dolu geçecek

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak. Yer ve saatinin daha sonra duyurulacağı Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde konserler, söyleşiler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri de yer alacak. - DENİZLİ