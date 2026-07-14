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"Deli Bayramı" beş sezonluk sahne yolculuğunu son beş temsille tamamlayacak

'Deli Bayramı' beş sezonluk sahne yolculuğunu son beş temsille tamamlayacak
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DasDas prodüksiyonu 'Deli Bayramı' oyunu, beş sezon ve 100 temsilin ardından 2-6 Eylül arasında son kez sahnelenerek perde kapatıyor.

DasDas prodüksiyonu "Deli Bayramı" oyunu, beş sezonluk sahne yolculuğunu eylül ayında gerçekleştirilecek son beş temsille tamamlayacak.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, 2021'de prömiyerini yapan ve bugüne kadar 100 kez sahnelenen eser, 2-6 Eylül arasında DasDas'taki son gösterileriyle seyirciye veda edecek.

Süpervizörlüğünü Metin Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Mert Fırat'ın üstlendiği yapım, beş sezon boyunca kapalı gişe sahnelenerek DasDas'ın en uzun soluklu prodüksiyonları arasında yer aldı.

Turgut Özakman'ın 1987 tarihli "Deliler" oyunundan uyarlanan "Deli Bayramı", mizahı ve toplumsal göndermeleri bir araya getiren kurgusuyla farklı kuşaklardan tiyatroseverleri aynı salonda buluşturdu.

Eserin oyuncu kadrosunda Ali Çakır, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Duhan Çebi, Erdi Güçlü, Mert Fırat, Nila Fırat ve Özgün Aydın yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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