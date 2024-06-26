Deep Purple, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu: İstiklal Marşı performansı büyük alkış topladı

Modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. KüçükÇiftlik Park'ta konser veren ünlü grup, konserin bir yerinde Mozart'ın Türk Marşı ile İstiklal Marşı'nı da dahil ettiği solo bir eser çaldı. O anlar seyirciden büyük alkış alırken yaklaşık 1 buçuk saat süren konser, grubun 1970'te kaydettiği "Black Night" şarkısıyla son buldu.

"İSTANBUL'A YENİDEN DÖNMEK ÇOK GÜZEL"

Konserde, grubun kurucu vokalist Ian Gillan'a gitarda Simon McBride, bas gitarda Roger Glover, davulda Ian Paice ve klavyede Don Airey eşlik etti. Konsere "Highway Star" şarkısıyla giriş yapan grup, "A Bit on the Side", "Hard Lovin' Man", "Into the Fire", "Portable Door", "Anya" ve "Smoke on the Water" adlı sevilen şarkılarını da seslendirdi. Seyircilere hitap eden Deep Purple'ın vokalisti Gillan, "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

DEEP PURPLE KİMDİR?

Londra'da 1967'de Jon Lord, Roger Glover, Ian Gillan, Ritchie Blackmore ve Ian Paice tarafından kurulan Deep Purple, 57 yıllık kariyerinde çok sayıda eleman değişikliğine gitti.

David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner, Joe Satriani gibi isimleri kadrosunda ağırlayan grup, kariyerine 22 stüdyo albümü sığdırdı.Queen, Uriah Heep, Metallica, Aerosmith, Bon Jovi ve Alice In Chains adlı gruplara ilham kaynağı olan Deep Purple, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun düzenlediği ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5. sırada yer aldı.

Şimdiye kadar Türkiye'ye 5 kez gelen grup, son olarak 25 Mayıs 2022'de İstanbul'da sahne almıştı.