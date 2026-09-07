Samsun'da 40 Yıllık Müzik Serüveni: Emekli Öğretmenin Bağlama Yapımı Atölyesi
Samsun'da 40 yıldır müzikle uğraşan emekli öğretmen Fehmi Sezer Yalçın, ailesinden gelen müzik ilgisini 25 yıldır bağlama yapımına taşıdı. Kuru ağaçları şekillendirip 6 aya kadar süren üretim süreciyle bağlama yapan Yalçın, geçmişte 45 ustanın bulunduğu şehirde bugün sayının parmakla sayılacak kadar azaldığını ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguluyor.
Samsun'da 40 yıldır müzikle iç içe olan 61 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Fehmi Sezer Yalçın, ailesinden gelen müzik ilgisini yaklaşık 25 yıldır bağlama yapımıyla sürdürüyor.
Müzikle küçük yaşlarda tanışan Yalçın, annesinin TRT ses sanatçısı, dedesinin ise müzisyen olduğunu belirtti. Halk eğitim merkezinde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde bağlama yapımını öğrenmeye başlayan Yalçın, yaklaşık 25 yıldır bu işle uğraştığını söyledi. Kendi atölyesinde bağlama yapımına devam eden Yalçın, kullanılan ağacın kuru olması gerektiğini, yapım sürecinin ise tekne türüne göre 3 ila 6 ay sürebildiğini ifade etti.
"Usta sayısı parmakla sayılacak kadar azaldı"
Samsun'da geçmişte yaklaşık 45 kişinin bağlama yapımıyla uğraştığını belirten Yalçın, bugün bu sayının tek hanelere düştüğünü söyledi. Gençlerin bağlama yapımına ilgisinin azaldığını ifade eden Yalçın, bu alandaki bilgi ve birikimin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.