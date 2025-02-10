Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi Gala Töreni Antalya'da Gerçekleşti

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın yaptığı "Dayı" filminin devamı olan "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi"nin galası Antalya'da gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen film galasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gala öncesinde filmin senaristi ve yönetmeni Uğur Bayraktar ve filmin oyuncuları kırmızı halıda boy gösterdi.

Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sinemaseverler katıldı.

Film gösteriminin öncesinde konuşma yapan Vali Şahin, sinemanın toplumların inşası için önemli bir argüman olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu belirten Şahin, "Beyaz perdenin canlanması bize mutluluk veriyor. Bu salonlar dolduğu müddetçe Türk sineması devam edecektir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Filmin Türk sineması için hayırlı olmasını dileyen Böcek, "Bu galanın Antalya'da yapılmasından dolayı mutluyuz. Antalya'yı kültür sanat şehri yapma hedefimizle sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya, barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün olduğu bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filmin yapımcısı Barış Özdemir, yaptığı konuşmada, sinema tarihinin en büyük galalarından birini yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.