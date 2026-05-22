Haberler

Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Erim Matematik ve Zeka Oyunları Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Törende analitik düşünen nesiller vurgusu yapılırken, Dilovası'nda da özel gereksinimli bireyler için farkındalık programı düzenlendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Erim Matematik ve Zeka Oyunları Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Tören, Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlendi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarıyla bir araya gelmesini istediklerini belirtti.

Amaçlarının sadece ezber yaparak hayata atılacak nesil değil, analitik düşünebilen, analiz ve yorum yapabilen gençler yetiştirebilmek olduğunu vurgulayan Balay, bu açıdan yarışmanın verimli geçtiğini söyledi.

Okul müdürü Hüseyin Ceylan ise ilkini düzenledikleri yarışmanın yalnızca akademik organizasyon değil, düşünen, üreten, sorgulayan ve problem çözebilen nesiller yetiştirme hedeflerinin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından devlet sanatçısı Gülsin Onay, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti, mini piyano dinletisi sundu.

Etkinliğe, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Dilovası'nda özel gereksinimli bireyler için program düzenlendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli bireylere yönelik program gerçekleştirildi.

Okulun çok amaçlı salonunda yapılan programda öğrenciler şiir dinletileri, müzikli oyunlar, sıra gecesi gösterisi ve jimnastik gösterileri yaptı.

Okulun fuaye alanında ise özel bireylerin annelerinin desteğiyle hazırladığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Okul müdürü Suat Atbaş, engelliliğin hayatın gerçeklerinden olduğunu belirterek, etkinliğin toplumsal farkındalık açısından önem taşıdığını kaydetti.

Etkinlik, öğrenciler ve katılımcıların pasta kesmesiyle sona erdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Çetin, Şube Müdürü İbrahim Doğan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı