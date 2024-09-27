Dans Gösterisine Sahneye Dalan 'Boncuk' Renk Cattti

Köpek sahneye daldı, dansçılar şaşkına döndü

İZMİR - İzmir'de Destanların Dansı Tiyatral Topluluğu'nun 2 bin kişiye yaptığı gösteri sırasında sahneye giren 'Boncuk' isimli köpek o anlara renk kattı. Göstericilerin arasına giren Boncuk, izleyicilerden alkış aldı.

AK Parti Milletvekili iş adamı Cantürk Alagöz ile Kültür Sanat A.Ş.'nin bünyesinde yurt içinde ve dışında turnelerini sürdüren Destanların Dansı Tiyatral Topluluğu, Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da dün akşam 45 kişilik ekibiyle sahne aldı. Ekibin, yaklaşık 2 bin kişiye yaptıkları gösteri sürdüğü sırada sahneye 'Boncuk' adında köpek geldi. Sahneye giren sevimli köpek, kuyruk sallayarak gösteri ekibinin yanına gitti ve kendini sevdirmeye çalıştı. O anlar seyirciler tarafından ilk önce şaşkınlıkla ardından alkışla karşılandı.

Seyircilerin kısa süreli şaşkınlığının ardından gülüşme ve alkış sesleri, yerini tekrar eğlenceli dakikalara bıraktı.