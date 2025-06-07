Damal'da Atatürk Silüeti Yeniden Görücüye Çıkıyor

Damal'da Atatürk Silüeti Yeniden Görücüye Çıkıyor
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine düşen tepe gölgesi ile oluşan Atatürk silüeti bu yıl da izlenmeye başlandı. Ziyaretçiler, belirli saatlerde seyir terasından bu doğal olayı fotoğraflamak için toplanıyor. Silüet, her yıl olduğu gibi 1954'te keşfedilen bu doğa olayı için düzenlenen şenlikler ile kutlanıyor.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin oluşumu bu yıl da izlenmeye başlandı.

Son günlerde etkili olan yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Havanın güneşli olması dolayısıyla dağ eteğinin yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da belirmeye başladı.

Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

Her yıl şenlikler düzenleniyor

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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